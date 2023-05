Cosenza, oggi in Prefettura riunione per decidere la riapertura di parte della Tribuna B

L’“Operazione 15.000” domani in occasione della gara casalinga del Cosenza contro il Venezia, determinante ai fini della lotta per la salvezza, passa dalla riapertura almeno parziale della tribuna B chiusa da oltre un anno in attesa di lavori urgenti alla copertura. Stamattina in Prefettura si terrà una riunione della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Vi prenderanno parte rappresentanti dell’amministrazione comunale, della Società calcistica, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. La Commissione dovrà esprimere il proprio parere sulla riapertura della parte bassa della tribuna B che consentirebbe l’ingresso allo stadio di circa duemila spettatori.

