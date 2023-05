Corigliano Rossano, FdI mette in chiaro l’iter della riapertura del tribunale

Fare chiarezza sull’iter che si sta seguendo in accordo con Parlamento e Governo; lavorare con la speranza di restituire il maltolto al territorio senza danneggiare nessuno; ambire ad ottenere la collaborazione di tutti, in primis dell’Amministrazione Comunale, per il raggiungimento dell’obiettivo comune. Sono questi gli obiettivi che il coordinamento di Fratelli d’Italia vuole raggiungere in ambito dello spiraglio che si è aperto riguardo ad un possibile ritorno del tribunale a Corigliano Rossano. Se ne parlerà questa mattina a partire dalle 10 nell’incontro organizzato da FdI a Palazzo San Bernardino a Rossano dal titolo: Tribunale: facciamo chiarezza”, al quale interverrà il Senatore Ernesto Rapani. Intanto la vicenda del tribunale di Corigliano Rossano è richiamata anche nell’intervento della Cgil Pollino Sibaritide Tirreno sul tema della sicurezza nel territorio.

«La Sibaritide, scossa da troppi e cruenti atti criminali, omicidi, intimidazioni e incendi dolosi di mezzi a danno di privati ed aziende, ha bisogno di un autorevole ed incisivo intervento dello Stato». Sono queste le parole del segretario generale Giuseppe Guido che ribadisce anche a necessità di un immediato intervento di potenziamento delle forze di polizia e della Magistratura attraverso un cospicuo aumento delle risorse umane e dei mezzi a disposizione che possano garantire, ordinariamente, attività di controllo, prevenzione ed intelligence.

