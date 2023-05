Inseguimento in centro a Cosenza, 43enne arrestato per il furto di un'auto

Intercettato mentre si allontanava il 43enne (con precedenti per reati contro il patrimonio) responsabile di un furto d'auto nel centro di Cosenza.

I poliziotti gli hanno immediatamente intimato l’alt ma, imperterrito, l’uomo ha continuato la sua folle corsa tentando di far perdere le proprie tracce. Ma non è valso a nulla dal momento che, dopo un breve inseguimento, è stato fermato ed arrestato per e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, su richiesta del procuratore Mario Spagnuolo, è stato posto agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata