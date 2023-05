San Lucido, lavori nella galleria "Crocetta": traffico deviato sulla Provinciale

A partire da lunedì, Anas eseguirà gli interventi programmati per il rifacimento della pavimentazione all'interno della galleria 'Crocetta', lungo la strada statale 107 'Silana Crotonese', tra i territori comunali di San Fili e San Lucido, in provincia di Cosenza.

Per poter eseguire i lavori in sicurezza e minimizzare i disagi alla circolazione stradale, a partire da lunedì e fino a mercoledì 10 maggio, sarà predisposta la chiusura in esclusivo orario notturno (dalle 2o alle 06 del giorno successivo). Il traffico veicolare sarà deviato sulla strada provinciale 35. Lungo il tratto interessato dalle lavorazioni sarà in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30km/H.

