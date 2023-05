Cade dal tetto vetrato del centro commerciale, operaio ferito a Corigliano Rossano

Si ferisce cadendo dal tetto vetrato del centro commerciale mentre era impegnato nei lavori di manutenzione dell’impianto di areazione e climatizzazione della struttura.

Sono stati attimi di apprensione quelli vissuti ieri mattina per un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi e che ha visto coinvolto un giovane operaio di 20 anni all’interno del centro commerciale “I Portali” di Corigliano Rossano. L’incidente, per fortuna, infatti, per quanto serio e rocambolesco, non ha causato gravi conseguenze all’operaio che, nonostante il volo da una ragguardevole altezza, non versa in pericolo di vita. A quanto si è appreso, il ventenne, pare impiegato in una ditta esterna alla struttura commerciale, si trovava sulla superficie vetrata che fa da tetto alla struttura e che ad un certo punto ha ceduto. Il giovane è quindi caduto rovinosamente sul pavimento in una zona di passaggio dinanzi ad alcune attività commerciali.

