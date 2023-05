Maltempo, chiusa la strada 177 a Longobucco. Traffico deviato sulla Provinciale

A seguito delle abbondanti precipitazioni atmosferiche degli ultimi giorni, che hanno determinato un aumento della portata idrica del torrente 'Trionto' con conseguente interessamento della 177 dir, oltre che per l'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile, si è reso necessario disporre la chiusura temporanea della statale. A partire da oggi e fino alle ore 16 di venerdì 12 maggio, sarà in vigore la chiusura della 177Dir dal km 0,000 al km 6,500. Sul posto sono attivi i presidi delle squadre Anas per le attività di monitoraggio e di verifica dell'infrastruttura. Il traffico veicolare viene deviato lungo la SP276 (ex SS177 dal km 42,650 al km 51,500).

