Amantea, morto il 70enne vittima di un incidente tra Campora e Nocera Terinese

Dopo quattro giorni dal grave sinistro che si è verificato nel tratto tra la frazione di Amantea di Campora San Giovanni e Nocera Terinese è deceduto ieri il 70enne che era stato coinvolto nel sinistro. Le gravi ferite riportate nello scontro, all’uomo di Amantea, sono state fatali. Il 70enne, Francesco Coscarella, è spirato all’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza nella mattinata. L’altro ferito, un uomo di 34 anni, invece che non è in grave condizioni era stato portato all’Ospedale di Catanzaro. Da quanto si apprende, il sinistro che si è verificato quasi ai confini dei due Comuni in un tratto rettilineo ha coinvolto le due auto, una Fiat 16 ed una Fiat Multipla, in un frontale. Sul posto oltre ai sanitari del 118 (con due ambulanze) si sono recati anche i Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Paola per le indagini del caso.

