Cosenza, prima dell’estate in vigore le modifiche alla viabilità

Prima dell’estate, forse tra un mese, tutto dipende dal reperimento delle risorse economiche utili per la realizzazione di alcuni lavori. Questi i tempi tecnici ipotizzati dall’amministrazione comunale e anche dalla Polizia municipale, che ha dovuto fornire il proprio parere, per l’entrata in vigore del nuovo schema di viabilità in alcune zone del centro città. Un’altra mezza rivoluzione dopo quelle operate dalle passate Amministrazioni. E dopo gli interventi messi in campo nel primo periodo di gestione della giunta guidata da Franz Caruso (smantellamento della piazza davanti alle scuole di via Misasi e ripristino del senso unico di marcia su piazza Bilotti).

Le variazioni che verranno attuate nel giro di qualche settimana erano state annunciate mesi fa dall’assessore ai Trasporti e Mobilità, Damiano Covelli. Ma per problemi logistici e anche di natura finanziaria non è stato ancora possibile portare a termine il progetto. Le modifiche riguarderanno l’area compresa tra viale della Repubblica e la stessa via Misasi.

