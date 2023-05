Tribunale Corigliano Rossano, Rapani: procede spedito l’iter in commissione

L’approvazione all’unanimità della Commissione Giustizie del Senato di un testo unico sui disegni di legge delle Regioni rispetto alla revisione della geografia giudiziaria da sottoporre poi ai lavori della commissione stessa, potrebbe rendere spedito l’iter intrapreso per giungere si spera alla riapertura del Tribunale di Corigliano Rossano. Come avevamo avuto modo di riferire la proposta era stata avanzata martedì pomeriggio dal senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione Giustizia, Ernesto Rapani che la relazionato sui Ddl anche delle Regioni Calabria e Campania, e che torna a sottolineare la necessità della disponibilità di un immobile in cui allocare il palazzo di giustizia.

Le proposte analizzate nell’ultima seduta, quelle delle Regioni Campania e Calabria, come spiega il parlamentare, incardinate con le precedenti, si compongono di 3 articoli.

«Un nuovo articolo predispone una speciale disciplina per i tribunali soppressi – afferma Rapani – e nel particolare si prevede che in attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria – com’è nelle intenzioni del Governo – su richiesta delle Regioni il ministro della Giustizia debba disporre, nell’ambito di apposite convenzioni, che i tribunali e le procure della Repubblica soppresse riprendano le funzioni giudiziarie nelle loro sedi».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata