Maltempo, conta dei danni a Fuscaldo: sgomberate alcune famiglie

Le ruspe hanno lavorato intensamente tutta la notte e nella mattinata di ieri per ripristinare la viabilità e ripulire i fiumi a Fuscaldo. E nel frattempo gli uffici stanno contabilizzando i danni.

Gli interventi proseguono in particolare nelle zone maggiormente colpite dal maltempo. Sono diverse le strade, liberate dal fango e dai detriti, già nuovamente fruibili ai veicoli. Le arterie principali sono aperte. Quelle secondarie sono oggetto di interventi. Il sindaco Giacomo Middea ha dovuto ordinare lo sgombero di alcune famiglie, le cui abitazioni sono state rese inagibili dalle violenti piogge e dalle conseguenti esondazioni. «I nostri sfortunati concittadini sono momentaneamente ospiti, a spese dell'Ente, in strutture ricettive di Fuscaldo.

Registriamo disagi relativamente a circoscritti disservizi sulla rete idrica e sulla pubblica illuminazione. Gli operai e le ditte incaricate per l'emergenza sono al lavoro per per ridurre al minimo i disagi. La collaborazione di tutti – spiega l’amministrazione – in questi momenti delicati e dopo un evento eccezionale che ha portato ad un'emergenza non ancora terminata, rappresenta il punto di forza della nostra Comunità, che ha ancora una volta dimostrato grande senso di responsabilità e di unione. Anche la pazienza, in queste ore abbastanza critiche, è elemento essenziale ed indispensabile e siamo certi non mancherà fino alla conclusione della fase emergenziale».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata