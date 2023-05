Corigliano, pensionato accoltellato in casa nel centro storico: tentativo di rapina?

Sono tutte da chiarire le circostanze che hanno portato all’accoltellamento di un uomo di 66 anni nel centro storico di Corigliano. Il grave episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri a due passi dalla centrale piazza del Popolo e ad essere ferito è un uomo del posto che, però, ha passato gran parte della sua vita fuori città per motivi di lavoro ed era rientrato da poco in città dopo essere andato in pensione. L’uomo è stato accoltellato all’interno della sua abitazione e potrebbe essere stato vittima di una rapina o di un tentativo di rapina, circostanze che si sta cercando di appurare e chiarire in queste ore dopo che tutti gli elementi raccolti sull’accaduto sono al vaglio dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano diretti dal maggiore Marco Filippi. A quanto si è appreso l’aggressione è stata brutale visto che ben 5 sono state le coltellate ricevute dalla vittima da parte dell’aggressore. Tutti i fendenti sono andati a segno all’altezza del torace, anche se per fortuna ora la vittima si trova fuori pericolo. Secondo quanto riferito dal pensionato agli inquirenti, tutto ha inizio con una scampanellata alla porta da parte di uno sconosciuto che pare pretendesse da lui la consegna di soldi. Da qui ne sarebbe sfociato un alterco culminato con l’accoltellamento.

