Raddoppio galleria Santomarco, gli attivisti ora attaccano il Municipio di Paola

Raddoppio della galleria Santomarco: il tempo è quasi scaduto. Sabato è il termine ultimo per potere inoltrare osservazioni al progetto. Il presidente del Comitato popolare Santomarco, Vittorio Crocicchio, già segretario regionale Cgil-Trasporti, constata come «nonostante la nostra ferma volontà, l’attaccamento a Paola e il tempo dedicato dobbiamo prendere atto che il nostro obiettivo ha perso di efficacia. Siamo, da sempre, soli contro il gigante Rfi».

Non solo sarebbe mancata l’amministrazione comunale ma anche i consiglieri di maggioranza e minoranza consiliare. Così come le forze attive della città: «Rfi ha lanciato in uno stagno il sasso della ripresa delle attività propedeutiche all’appalto della inutile, costosissima e devastante SanLucido-Paola-Cosenza. Un miliardo e duecento milioni di fondi pubblici da spendere inutilmente».

