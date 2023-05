Cassano, pensionato finisce con l’auto in un fosso e ci rimane tutta la notte

Ha passato una giornata e una nottata bloccato nell’auto incidentata dopo aver sbagliato strada finendo da Cerzeto a Doria. È questo il riassunto dell’avventura, fortunatamente a lieto fine, che ha avuto come protagonista un anziano che è stato trovato ieri mattina nelle campagne della frazione cassanese. Secondo quanto emerso dal racconto di alcuni testimoni, mercoledì un anziano originario di Cerzeto, piccolo centro nella media valle del Crati in provincia di Cosenza, dell'appennino calabrese, era uscito di casa a bordo della sua utilitaria. Invece che fare il suo solito giro, stavolta, si sarebbe perso finendo per perdersi nel dedalo di strade che compone la Piana di Sibari e che possono anche portare dal Tirreno allo Ionio senza mai battere grandi arterie.

L’anziano, poi, nel perdere la bussola e sbagliare strada, sarebbe finito fuori strada, in una cunetta situata nelle campagne doriane, rimanendo intrappolato nella vettura per tutto il pomeriggio e l’intera nottata, senza riuscire a divincolarsi. Il nuovo capitolo di questa storia è stato scritto ieri mattina, poco dopo l’alba, quando alcuni operai diretti verso il luogo di lavoro a bordo di un furgone, passando per quella strada, hanno notato il mezzo incidentato con a bordo l’anziano e lo ha tratto in salvo allertando i soccorsi.

