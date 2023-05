Sibari, corsa contro il tempo per riaprire la darsena

Il canale degli Stombi riaprirà ai naviganti il 25 giugno. Fino ad allora sarà interdetta fino al prossimo primo aprile la navigazione della foce del canale degli Stombi. La Capitaneria di Porto di Corigliano, con una propria ordinanza ha interdetto da giovedì 25 fino al 24 giugno la navigazione della foce del canale degli Stombi, l’unico accesso, via mare, per entrare e uscire dal complesso nautico dei Laghi di Sibari. L’ordinanza di interdizione è stata emessa su richiesta avanzata dal comune di Cassano.

Il maltempo che ha imperversato in Italia e in Calabria nelle scorse settimane aveva colpito anche la costa cassanese. Le conseguenti mareggiate avevano completamente occluso il Canale degli Stombi e portato ad un innalzamento del livello dell’acqua nelle darsene dei Laghi di Sibari. Per evitare che il deflusso minimo delle acque tra il Mar Ionio e il complesso nautico sibarita era stato chiesto l’intervento del Consorzio di bonifica di Trebisacce affinché intervenisse con urgenza.

