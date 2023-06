Cassano, smottamento a Fiego. Sopralluogo del Comune

Smottamento in contrada Fiego: dopo la preoccupazione dei giorni scorsi la soluzione si avvia alla risoluzione. Nei giorni scorsi nella strada che collega contrada Fiego alle zone centrali del capoluogo, s’è registrato il cedimento di una parte di terreno causato dalle forti piogge dei giorni scorsi. Subito gli uffici si sono attivati con un sopralluogo al quale hanno partecipato, oltre al sindaco Gianni Papasso, il dirigente del settore Lavori pubblici, Luigi Serra-Cassano, il responsabile della squadra manutenzione, Peppino Perri, e la polizia locale con la comandante Anna Maria Aiello e il vice Marcello Papasso. «Insieme, dopo alcune verifiche, abbiamo già stabilito un percorso per intervenire e risolvere il cedimento dovuto quasi sicuramente alle piogge dei giorni scorsi. Sin da subito non c’è stata molta preoccupazione in quanto lo stesso scivolamento si era verificato diversi anni fa e ora si è ripresentato.

