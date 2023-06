Dramma Denise, l'amministrazione di Laino Borgo parteciperà ai funerali della ragazza

L’amministrazione comunale di Laino Borgo sarà presente alle esequie di Denise Galatà, la ragazza diciottenne morta durante un’escursione sul fiume Lao, in programma a Rizziconi, suo paese d’origine, con il gonfalone e una delegazione municipale. Lo fa sapere la stessa amministrazione municipale, rendendo noto che è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani. «Nel giorno in cui a Rizziconi saranno celebrati i funerali di Denise Galatà, - si legge in una nota - la giovane studentessa deceduta nel fiume Lao durante una discesa di rafting, l’amministrazione comunale ha ritenuto manifestare in modo significativo e solenne il dolore e il cordoglio del comune di Laino Borgo (nel cui territorio è avvenuto l’incidente, ndr) per l’immane tragedia che ha colpito la famiglia di Denise e la cittadinanza rizziconese». Nell’ordinanza del sindaco, Mariangelina Russo, è scritto anche che l’amministrazione comunale parteciperà alla cerimonia funebre con il gonfalone ed una delegazione municipale, che nella sede del palazzo di città sarà esposta la bandiera a mezz'asta, e che sarà sospeso ogni tipo di attività lavorativa, sportiva di eventi e manifestazioni dalle ore 16 (orario in cui inizierà la funzione funebre a Rizziconi) fino alle ore 19. «Una scelta - si fa rilevare - compiuta dall’amministrazione comunale in funzione della «profonda e straordinaria emozione suscitata, in tutta la cittadinanza, dal luttuoso evento» e «in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia della giovane defunta e al fine di consentire iniziative di riflessione e di preghiera». Il lutto cittadino è stato proclamato anche a Rizziconi e a Polistena, sede dell’istituto che la ragazza frequentava. Per la morte della giovane, caduta dal gommone durante una battuta di rafting, sono indagate 10 persone.

