Corigliano Rossano, l’ambulanza arriva senza medico a bordo: muore un 47enne

Accusa un malore, ma l’ambulanza che arriva è senza medico. Inutile il massaggio cardiaco praticato dall’infermiere e l’arrivo dell’elisoccorso da Cirò che può solo constatare il decesso.

È quanto accaduto ieri allo scalo di Rossano un cittadino romeno di 47 anni e ci si chiede se anche questa è una morte che poteva essere evitata se fosse arrivato un mezzo con medico a bordo. Il pensiero vola a soli pochi giorni fa, al caso analogo avvenuto in contrada Zolfara su cui l’associazione Codici, sodalizio impegnato da anni in azioni legali contro la malasanità, ha presentato un esposto alla magistratura per il ritardo nei soccorsi per la morte di un uomo di 37 anni avvenuto il 27 maggio scorso.

«È possibile attendere più di mezz’ora per un’ambulanza, per giunta senza medico? Ed è possibile attendere un’altra mezz’ora per l’arrivo della seconda, arrivata quando ormai non c’era più nulla da fare?». Sono queste alcune delle domande su cui l’associazione Codici chiede risposte alla magistratura, necessarie per fare chiarezza su una vicenda dolorosa su cui incombe lo spettro della malasanità. «Dalle prime ricostruzioni – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – emerge un quadro pieno di ombre. Bisogna fare luce su quanto accaduto e questo è il motivo dell’esposto che abbiamo deciso di presentare in Procura. L’uso del condizionale è d’obbligo, ma gli interrogativi sono tanti e pesanti. Pensiamo solo ai tempi ed alle modalità in cui si sono svolti i soccorsi».