San Giovanni in Fiore, morto Antonio Loria: era stato coinvolto nell'incidente di ieri sulla Statale 107

Antonio Loria, un infermiere di cinquant'anni di San Giovanni in Fiore, è morto oggi all'Annunziata di Cosenza. Era stato coinvolto nell'incidente di ieri sera al chilometro 83 della Strada Statale 107, in località Garga. Tre persone sono rimaste ferite nello scontro tra la sua Nissan Qashqai e un'Opel Zafira. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.