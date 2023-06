Cosenza, l'Anas ha effettuato i lavori di riqualificazione della pavimentazione sulla A2

Anas, come da programma, ha completato gli interventi di riqualificazione funzionale della pavimentazione sulla A2 'Autostrada del Mediterraneo', a Cosenza.

Per l'esecuzione delle attività, che si sono svolte in orario notturno, dalle ore 22 di sabato e fino alle ore 10:00 di domenica 11 giugno, al fine di limitare i disagi al traffico veicolare, si è resa necessaria la chiusura delle rampe in ingresso e di uscita dello svincolo di Cosenza sud.

I lavori, nel dettaglio, hanno riguardato la stesa di asfalto drenante e il rifacimento della segnaletica orizzontale.