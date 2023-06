Cosenza, scippa un anziano ma viene fermato e arrestato dalla Volante

Continuano incessanti i servizi straordinari di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato nel centro cittadino. Nel pomeriggio di ieri, un giovane con precedenti per reati contro il patrimonio, a bordo di uno scooter, ha scippato un anziano signore di un borsello, con all’interno circa 500 euro, carte di credito ed un telefonino e si è dato alla fuga.

Nell’immediatezza sono state diramate le ricerche del giovane, del quale veniva fornita una descrizione. Nel corso delle ricerche una Volante ha incrociato lo scooter intimando l’Alt al conducente. Il giovane alla vista dei poliziotti ha abbandonato il veicolo dandosi alla fuga a piedi, ma è stato raggiunto da un poliziotto nei confronti del quale ha sferrato calci e pugni nell’inutile tentativo di divincolarsi. Il soggetto, che aveva ancora addosso la refurtiva, poi restituita all’anziana vittima, è stato tratto in arresto per i reati di scippo e resistenza a Pubblico Ufficiale e poi ristretto nel domicilio a disposizione dell’A.G.

Su richiesta della locale Procura, coordinata dal Procuratore della Repubblica dr. Mario Spagnuolo, è stata notificata al giovane la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.