Traffico di droga internazionale, 'ndranghetista cosentino arrestato ad Alicante

Un uomo di nazionalità italiana ritenuto membro della 'ndrangheta calabrese è stato arrestato ad Alicante. Lo si apprende da fonti di polizia iberiche citate dall’agenzia Efe. L’uomo, di cui non sono state diffuse le generalità, impegnato nel settore alberghiero, era colpito da un ordine europeo di arresto per traffico di droga e appartenenza a organizzazione criminale.

Secondo fonti della polizia, che ha portato a termine l'operazione assieme alla polizia italiana e tedesca, il latitante ritenuto vicino alla 'ndrangheta cosentina risiedeva da tempo in Spagna, dove era coinvolto in attività collegate al traffico di cocaina proveniente dall’America del Sud e diretta verso l’Italia e la Germania. Ora è a disposizione del magistrato che ha convalidato l’arresto senza cauzione.

L’arresto rientra nel progetto Ican, coordinato dall’Interpol e finalizzato alla lotta alla 'Ndrangheta calabrese, che utilizza il territorio spagnolo come base logistica per il traffico di stupefacenti e il riciclaggio di capitali. La polizia spagnola ha arrestato in recenti operazioni altri 24 membri appartenenti al clan Abbruzzese e Forastefano, accusati di far parte di un’organizzazione per il traffico internazionale di droga operante in Italia, Germania, Albania, Spagna, Belgio, Serbia, Montenegro e Colombi.