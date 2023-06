Lattina con tritolo davanti a un'azienda di Cetraro: disinnescata. Il sindaco Cennamo: “Sconvolti, oggi Consiglio straordinario”

Ennesima intimidazione sul Tirreno cosentino. Una lattina contenente tritolo è stata trovata davanti all’ingresso di un centro commerciale a Cetraro, sulla costa tirrenica cosentina. “Hanno tentato di accendere la miccia - ha detto il sindaco di Cetraro Ermanno Cennamo -. Per fortuna non è esplosa altrimenti avrebbe creato danni ingenti. Un atto grave che destabilizza la nostra città. Hanno tentato di fermare l’attività imprenditoriale della Came - ha aggiunto il sindaco - che, con coraggio e responsabilità, sta investendo nella città offrendo servizi di qualità. Il barbaro tentativo di stamattina va respinto con fermezza e senza indugio. Ed è per questo che invito tutti a scendere in campo. Oggi pomeriggio alle 17 congiuntamente al presidente del Consiglio Giovanni Rossi, incontreremo le forze politiche e sociali nella sala consiliare e dopo la discussione ci recheremo nel piazzale dell’ex fabbrica per dimostrare che la città è unita contro ogni forma di violenza. Nessun discorso, nessuna parola di circostanza ma, tutti uniti in un lungo applauso di sostegno”. "Hanno tentato di fermare l’attività imprenditoriale della Came che, con coraggio e responsabilità, sta investendo nella città offrendo servizi di qualità. Il barbaro tentativo di stamattina va respinto con fermezza e senza indugio. Ed è per questo che invito tutti a scendere in campo.