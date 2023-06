Luzzi, terribile scontro tra due auto: feriti i conducenti. Intervenuto l'elisoccorso

Scontro tra autovetture sulla SS660 in contrada Muri del Comune di Luzzi. Per cause in corso d'accertamento due auto si sono scontrate. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza, su richiesta dei carabinieri, che è stata impegnata dalle ore 18.20 circa per estrarre uno dei conducenti incastrato tra le lamiere che poi è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale con l'elisoccorso. L'altro conducente era stato già estratto a cura del 118. Permangono limitazioni alla viabilità.