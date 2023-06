L’incendio al bus di Rossano, la verità nelle telecamere di videosorveglianza

Si indaga a tutto campo sull'episodio incendiario avvenuto nella notte scorsa a Rossano nell'area che ospita l'Istituto Agrario e l'Istituto Alberghiero in contrada Frasso. A fuoco uno dei vecchi autobus dell'Istituto adibito al trasporto degli studenti che non veniva utilizzato ormai da diversi anni. Pochi dubbi sulla matrice dolosa del rogo che ha distrutto il mezzo. Ad ogni modo, non si scarta alcuna ipotesi. Sul posto dove si è verificato l’episodio si sono immediatamente recati i carabinieri della locale stazione, nonchè i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano che hanno spento le fiamme. L’atto, per gli inquirenti, avrebbe alla base un’azione per cui si propende più per un atto vandalico che per un atto di matrice intimidatoria o estorsiva.

Da qualche tempo la struttura è interessata da lavori di ristrutturazione e il mezzo parcheggiato nelle vicinanze della scuola, di proprietà dell’autorità scolastica, appunto, era situato proprio a pochi passi dall’edificio. Acquisite, allo scopo di fare luce sull’accaduto, anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate nella zona.

