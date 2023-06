Cosenza, la Regione ha firmato il mandato per l'Amaco

Quanto ancora dovranno aspettare i lavoratori Amaco per riscuotere lo stipendio di maggio? Difficile dirlo. Intanto si è scoperto che il dipartimento trasporto pubblico locale della Regione Calabria soltanto lunedì scorso ha firmato il mandato con cui si liquidano a Cometra i corrispettivi destinati all’Amaco per la mensilità di maggio. Nell’avviso comparso sulla bacheca dell’azienda il 9 giugno si era omesso di dire che l’emissione della fattura di Cometra era subordinata al mandato della Regione, firmato appunto due giorni fa. La banca dunque, fanno notare alcuni sindacalisti aziendali, non ha concesso perciò alcuna deroga. Nel frattempo sono trascorse quasi tre settimane dall’annuncio trionfalistico giunto da Palazzo dei Bruzi dopo il vertice alla Cittadella e più di dieci giorni dall’avviso dell’azienda. I dipendenti con uno sforzo comune potrebbero ricevere lo stipendio entro venerdì. Altrimenti ci vorrà la prossima settimana.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza