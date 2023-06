Cosenza e le sue piaghe: perdite idriche, strade colabrodo e sterpaglie

Ieri mattina, i consiglieri di minoranza Francesco Spadafora, Ivana Lucanto e Alfredo Dodaro, hanno effettuato un sopralluogo in alcune zone a sud della città «per constatare diverse criticità che provocano disagi e pericoli ai cittadini», scrivono in una nota.

Presenti anche gli assessori Francesco de Cicco e Pasquale Sconosciuto e l'ingegnere Santo Venneri, del settore Manutenzione del Municipio, ai quali sono state segnalate diverse problematiche che riguardano le contrade collegate alla frazione di Donnici. «In particolare, abbiamo segnalato agli assessori, che ne hanno preso atto, le pericolose perdite idriche presenti nelle località di Bivio Donnici, Albo, Donnici Inferiore e Colli, oltre alle criticità del manto stradale delle zone di Lucido, Albo, Fiego, Colli, Calacroce e Falco di Fiego. Inoltre – continua la nota – abbiamo verificato insieme la questione delle erbacce e delle sterpaglie selvagge ai margini delle strade, che rendono particolarmente pericoloso il transito degli utenti della strada a causa della scarsa visibilità e della poca larghezza delle arterie.

Gli assessori De Cicco e Sconosciuto ci hanno garantito l'impegno dell'amministrazione comunale per eliminare qualsiasi tipo di problema, tenendo conto delle difficoltà economiche dell'ente e della complessità delle varie criticità presenti lungo le zone segnalate. Rimaniamo vigili -conclude la nota dei tre consiglieri- sulle varie questioni cittadine e ringraziamo gli esponenti della Giunta per la loro disponibilità e attenzione».