Percolato nel fiume Nicà, l'invito dei sindaci: “Ecco come poter utilizzare l'acqua a Crucoli, Cariati e Terravecchia”

I sindaci dei comuni di Crucoli, Cariati e Terravecchia hanno emesso alcune disposizioni in seguito a un grave episodio di inquinamento avvenuto nel fiume Nicà. Sono state vietate l'abbeveratura degli animali e l'irrigazione delle campagne utilizzando l'acqua del fiume. È stato anche vietato pescare e fare il bagno nella parte del mare dove il fiume si immette.

L'inquinamento era stato causato dalla fuoriuscita di percolato dalla discarica di rifiuti di Scala Coeli, che è finito nel fiume Nicà e in altri torrenti della zona tra le province di Crotone e Cosenza.

I sindaci hanno espresso preoccupazione per le falde acquifere e i pozzi lungo il fiume Nicà, utilizzati dalle aziende agricole e zootecniche. Sono state emesse ordinanze per proteggere la salute pubblica e sono stati effettuati campionamenti dell'acqua sia alla foce del fiume che a monte. Sono in attesa dei risultati per valutare l'entità del danno ambientale. Inoltre, saranno effettuati ulteriori campionamenti delle acque di mare e dei sedimenti per garantire la balneabilità delle aree vicine alla foce del fiume Nicà, che ricadono nei territori di Crucoli e Cariati.