San Giovanni in Fiore, manca l'ambulanza e partorisce sul pianerottolo. Donne e Diritti: “Ci battiamo per un punto nascita”

"Continuano a nascere i bambini a San Giovanni in Fiore, perché la vita non si arresta e la nascita non si prevede. Nasce sul pianerottolo di casa un bambino stanotte. Nasce grazie all'autista dell'autoambulanza Bilotta, all'infermiere Arnone e alla guardia medica". Il miracolo della vita è stato celebrato sui social dall'associazione 'Donne e diritti', che spiega la dinamica del lieto evento, che poteva trasformarsi in qualcosa di spiacevole. "La partoriente chiama il 118, non c'è l'autoambulanza medicalizzata, perché si trova a Cosenza per un caso grave, allora interviene l'autoambulanza senza medico, per precauzione l'autista e l'infermiere chiedono il supporto della guardia medica (dottoressa Iaquinta). Arrivano e la giovane donna partorisce sul pianerottolo di casa. Dopo viene trasportata al pronto soccorso e poi trasferita all'ospedale di Crotone". Tutto è bene quel che finisce bene, dunque. Ma il problema resta tale. "Noi continueremo a batterci per un punto nascita o una casa di maternità, perché si possa tornare a partorire a San Giovanni ed evitare rischi per le donne e i bambini. Intanto auguri alla mamma e al piccolo. E grazie ai nostri sanitari del 118 che con professionalità si prendono cura della nostra comunità", concludono i responsabili dell'associazione Donne e Diritti.