Carenza di personale e piano ferie, sit-in di protesta al carcere di Paola

Sit-in di protesta stamani al Carcere di Paola. A indirlo i sindacati di Sappe, UilPa-Sinappe e FnsCisl. Le motivazioni sono spiegate in una nota congiunta delle stesse sigle sindacali: “Di recente è stata riaperta la prima sezione nella Casa Circondariale di Paola, per ospitare detenuti provenienti da altri istituti in sfollamento. Questa modalità organizzativa, a ridosso della stagione estiva, ha determinato uno squilibrio sul piano ferie precedentemente pianificato e concordato tra l’Amministrazione Penitenziaria e le organizzazioni sindacali. In tale circostanza si è obbligati a comprimere il diritto soggettivo del personale. L’Istituto paolano è ormai da tempo abbandonato dall’Amministrazione centrale, infatti, si vuole ricordare che dal 2018 al 2023 numero 27 unità sono state poste in quiescenza senza sostituzione, e nel corso degli anni, si è avuto modo di assistere ad una compressione in termini di unità della pianta organica. Si ricorda che nel 1997 la pianta organica dell’Istituto paolano era di oltre 210 unità con una perdita, ad oggi, di più di 100 unità di personale di Polizia Penitenziaria. Negli anni sono stati effettuati lavori di implementazione tecnologica, che invece di essere d’ausilio al personale, hanno aggravato il loro lavoro, “la tecnologia deve aiutare l’uomo non sostituirlo”, solo grazie allo spirito di attaccamento al lavoro della Polizia Penitenziaria in forza all’Istituto di Paola ha permesso lo svolgimento della regolare attività, senza il blocco della stessa. Ogni appartenente al Corpo è stato costretto a sopperire alla mancanza di organico, aumentando il personale carico di lavoro prodigandosi in più posti di servizio”. Nonostante la collaborazione della direzione: “gli eventi critici sono diventati una consuetudine, specialmente per la presenza di detenuti psichiatrici. Il personale necessita di garanzie, ha bisogno che l’Amministrazione Penitenziaria sia presente”.