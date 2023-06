Cosenza, inaugurata la nuova sede della Confial. Raffaele Zuccarelli nominato responsabile

Il segretario generale nazionale Benedetto Di Iacovo con il sindaco Franz Caruso ha inaugurato ieri in via Rivocati a Cosenza la nuova sede della Confial. Responsabile è stato designato Raffaele Zuccarelli.

Presenti all’inaugurazione oltre al segretario generale nazionale del sindacato Benedetto Di Iacovo e il sindaco Franz Caruso con il quale il segretario ha tagliato il nastro, hanno partecipato alla cerimonia l’ex deputato Enza Bruno Bossio, l’ex assessore regionale Nicola Adamo, l’ex assessore Luigi Incarnato, il presidente del Consiglio Comunale Damiano Covelli ed altri consiglieri comunali e provinciali. È stata una cerimonia partecipata con tantissimi lavoratori, giovani, donne e semplici cittadini.

Il segretario generale Benedetto Di Iacovo, visibilmente soddisfatto, dopo avere ringraziato i presenti e sopratutto gli ospiti politici e istituzionali, a partire dal Sindaco Caruso, ha evidenziato il profilo di questa sua creatura: “Confial è una organizzazione libera, autonoma, indipendente, di nuova generazione che coniuga i valori e la storia del Movimento sindacale con i nuovi processi tecnologici che stanno profondamente cambiando il mondo del lavoro. Confial si porta dietro un mix di esperienze che partono dal proprio vissuto dei dirigenti che l’hanno costituita e che oggi la plasmano perché diventi allo stesso tempo una organizzazione si nazionale, ma anche di comunità.

Un sindacato capace di dare voce valore al lavoro con dei dirigenti preparati, sensibili e tali da essere percepiti quali “costruttori di futuro” per le nuove generazioni. Infine l’impegno: “tengo a questa città per averci lavorato sindacalmente per oltre un trentennio in organizzazioni confederali, dove ho promosso tante lotte, scioperi e mobilitazioni a favore dello sviluppo e in difesa dell’occupazione dell’hinterland cosentino e della sua provincia in generale e non farò mai mancare la presenza e il supporto nazionale al neo segretario Confial di Cosenza Raffaele Zuccarelli, che ringrazio per avere messo a disposizione della Confial la sua lunga esperienza politica e istituzionale.”