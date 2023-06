A Cosenza il pronto soccorso diventerà un reparto all’avanguardia

Il pronto soccorso dell'Annunziata sta per subire un notevole restyling che lo trasformerà in un reparto all'avanguardia, fornendo nuovi spazi e servizi aggiuntivi per garantire un'assistenza sanitaria di alto livello nel territorio.

Il commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Salazar, ha descritto con entusiasmo come sarà il nuovo volto del reparto di emergenza-urgenza, sottolineando l'importanza di creare un ambiente funzionale e interconnesso. Uno dei principali cambiamenti sarà l'ampliamento della superficie, che passerà dai 530 metri quadrati attuali a 900 metri quadrati, compresi dell'Obi, l'Osservazione breve intensiva che comporterà una completa riorganizzazione dello spazio, con l'introduzione di due percorsi distinti: uno per i pazienti positivi al Covid o ad altre malattie infettive e uno per i pazienti negativi.

Saranno inoltre implementate tre postazioni di triage e due sale d'attesa, al fine di garantire un flusso ordinato e una gestione efficiente dei pazienti. Inoltre, il numero di ambulatori sarà raddoppiato, passando da tre a sei, comprendendo sale dedicate a situazioni d'emergenza come la shock room, nonché ambulatori medici, chirurgici, e una sala gessi e pazienti fragili. Novità anche per la diagnostica, il nuovo reparto ospiterà una sala Tac e una sala radiologica-polifunzionale, che forniranno un supporto essenziale per una diagnosi rapida ed accurata dei pazienti.

