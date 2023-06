Choc a Mirto Crosia, la 29enne consigliera comunale Raffaella De Luca muore a causa di un infarto. Si era sposata un mese fa

Raffaella De Luca, poliziotta e consigliera comunale di Mirto Crosia, è deceduta a soli 29 anni a causa di un malore, presumibilmente un infarto fulminante. La giovane donna lascia il marito e una figlia di soli 7 mesi. Raffaella era la figlia di Quintino De Luca, segretario nazionale del sindacato LeS e poliziotto presso il commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano.

La sua morte improvvisa ha sconvolto non solo la sua famiglia, ma anche l'intera comunità che la conosceva e ammirava per il suo impegno civico e il suo spirito di servizio. Sul luogo dell'incidente si sono prontamente recati i carabinieri e gli agenti del commissariato di Corigliano Rossano per avviare le indagini. È stato presente anche il medico legale per condurre le necessarie analisi al fine di chiarire le circostanze della morte.

