Sarebbe caduto in una sorta di botola posta al secondo piano della casa e poi finito al piano sottostante. Vittima dell'incidente casalingo un barbiere di 57 anni di San Lucido. Sul posto è giunta l'ambulanza del 118 di Paola e poi l'elisoccorso. L'uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita ma se la sarebbe cavata con qualche frattura e un grosso spavento.