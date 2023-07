Gli avevano chiesto i documenti, calci e pugni a due vigili urbani: arrestato camionista a Cosenza

Arrestato ieri in mattinata dalla Polizia Locale di Cosenza un autotrasportatore che ha aggredito due vigili urbani di Cosenza. Alla richiesta di esibizione dei documenti da parte dei pubblici ufficiali, l’autotrasportatore si è avventato sui due istruttori con calci e pugni. Gli Istruttori della municipale sono dovuti ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale cittadino dove sono stati refertati con prognosi rispettivamente di 4 e 20 giorni.

Il fatto è avvenuto su via Panebianco dove gli Istruttori della Locale in quel momento stavano operando. Da informazioni assunte l’autotrasportatore, all’invito di spostare il suo mezzo fuori dall’area di intersezione, dove creava evidentemente intralcio, si sia rifiutato ed abbia anzi iniziato ad inveire contro la Municipale, tentando dopo l’aggressione di darsi alla fuga. Gli istruttori riuscivano a bloccare il soggetto e con l’aiuto di un’altra volante della Polizia Municipale, capitanata dall’Istruttore Francesco Gigliotti, veniva ammanettato e trasportato presso la caserma dei vigili, dove veniva denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.