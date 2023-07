Cosenza, principio d'incendio a un condizionatore: intervento dei vigili del fuoco con l'autoscala

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza sono stati impegnati su via Piave, a due passi dal corso principale, per un principio d'incendio al condizionatore di un appartamento. I pompieri muniti di autoscala hanno scongiurato qualsiasi problema per persone o cose. Curiosità e un po' di ansia tra i passanti. L'intervento è durato pochi minuti