Il Cosenza insiste con la Lazio per l‘attaccante Crespi

Le voci intorno al Cosenza si intensificano. Il mercato dei rossoblù sta entrando nel vivo. Il ds Gemmi lavora per confezionare i primi movimenti in vista della stagione. L’obiettivo dei silani è quello di migliorare il rendimento del passato torneo, vissuto con il cuore nello stomaco fino all’ultimo istante. L’uomo di mercato napoletano sta setacciando anche e soprattutto l’attacco, il reparto che cambierà pelle quasi per intero. Prima del ritiro dunque si tenterà di aggiungere qualche elemento della prima linea congeniale all’esigenze di Caserta.

Crespi vicino. Il ds sta discutendo con la Lazio per raggiungere l’intesa per mettere le mani Valerio Crespi, attaccante classe 2004 reduce da un biennio scoppiettante nel campionato Primavera 2. Il ragazzo è stato convocato da Maurizio Sarri per il raduno del 9 luglio a Formello e il successivo ritiro dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore (11-28 luglio) tuttavia l’irruzione perentoria del Cosenza sulla sue tracce potrebbe rivoluzionare i programmi. Questo perché sia la Lazio sia il giovane calciatore vedono di buon occhio la possibilità di provare a cimentarsi in un campionato professionistico maggiore del calibro della serie B. Viceversa, il giovane attaccante romano allevato dal Savio, una delle società di puro settore giovanile maggiormente riconosciute tra quelle presenti in Italia, avrebbe continuato il suo percorso nel Primavera 1, torneo al quale è stata da poco promossa l’Under 19 capitolina.

La proposta di Gemmi, dunque, ha scompaginato i piani ma prima bisogna definire alcuni dettagli. La società del presidente Lotito, infatti, ha fatto firmare al suo giovane bomber il primo contratto professionistico a 16 anni di età. Poiché minorenne, il ragazzo si è legato per tre anni alla Lazio. Il contratto dunque scadrà a giugno 2024 ed è difficile credere che la società laziale possa lasciarsi sfuggire uno dei suoi elementi del vivaio più promettenti per cui ha già mostrato di credere in passato. Pertanto prima dovrebbe formalizzarsi il rinnovo, dopodiché sarà pronto per l’avventura cosentina ed il grande salto tra i prof. Gemmi però sta discutendo con il club di Lotito nel tentativo di inserire anche un diritto di riscatto per il Cosenza con controriscatto in favore della Lazio.

L’operazione, per cui la strada è stata già ampiamente spianata, potrebbe decollare ulteriormente a breve. In questo caso Crespi non partirebbe con Immobile e soci per il Veneto ma si unirebbe subito al gruppo di Caserta.

L’allenatore nato a Melito Porto Salvo sarà presentato a stampa e tifosi domani mattina alle 11 nella sala stampa “Bergamini”.

Potrebbe salutare il gruppo invece Michael Venturi. Il Sudtirol ha fatto pervenire in via degli Stadi una richiesta ufficiale. Gemmi ha avviato il dialogo con l’omologo trentino Paolo Bravo. Il difensore ex Carpi ha un contratto fino al 2024 ma potrebbe salutare con un anno d’anticipo per trasferirsi a titolo definitivo da Pierpaolo Bisoli con cui si era imposto come titolare nelle ultime battute del torneo 2022-2023.