Un imbianchino di 40 anni di Acri è caduto da una scala mentre era al lavoro. A causa dell'impatto violento con il suolo, ha perso i sensi, battendo testa e petto. Il servizio di emergenza medica (Suem 118) è stato chiamato sul posto per fornire le prime cure. Nonostante non fosse in pericolo di vita, è stato allertato l'elisoccorso di Cosenza per trasportare l'uomo in ospedale.