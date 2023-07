Capitale della Cultura 2026: Cosenza è tra le 26 finaliste

Come già trapelato da tempo, c’è anche Cosenza tra le aspiranti capitali della Cultura per l’anno 2026. Una delle 26 sorelle inserite nella short list del Ministero della Cultura. Nella nota governativa, si evidenzia come «per proseguire la corsa verso il titolo, ciascuna delle aspiranti dovrà perfezionare la candidatura inviando entro il 27 settembre un dossier che sarà sottoposto successivamente alla valutazione di una commissione composta da sette esperti indipendenti di chiara fama nel settore della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica. Il dossier di candidatura dovrà contenere un titolo; il progetto culturale, della durata di un anno, comprensivo di cronoprogramma e delle singole attività previste. Inoltre, si dovrà indicare l’organo incaricato dell’elaborazione e promozione del progetto, della sua attuazione e del monitoraggio dei risultati, con l’individuazione di un’apposita figura responsabile; la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria del progetto culturale proposto e gli obiettivi perseguiti». Quindi, entro il 15 dicembre la commissione definirà la top 10 delle città finaliste e la procedura di valutazione. E, dopo l’audizione pubblica dei progetti finalisti, che dovrà avvenire entro il 14 marzo del prossimo anno, ci sarà la proclamazione della capitale della Cultura italiana, per l’anno 2026. L’annuncio è previsto per il 29 marzo del prossimo anno.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza