Esplosione all'Amaco di Cosenza, cinque autobus in fiamme: un ferito

Una persona, dipendente dell’Amaco, azienda dei trasporti urbani di Cosenza, è rimasta ferita a seguito di un’esplosione avvenuta mentre alcuni operai stavano procedendo allo smantellamento di alcuni mezzi alimentati a metano. Il ferito, che ha riportato diverse ustioni ed è stato portato nell’ospedale dell’Annunziata, non è in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto all’interno del deposito dell’azienda di trasporto pubblico cittadino. Cinque in totale i mezzi danneggiati.

Secondo una prima ricostruzione, mentre gli addetti erano impegnati a lavorare sul mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, si è innescata un’esplosione che ha coinvolto anche un altro autobus. La colonna di fumo sprigionata dalle fiamme è stata visibile da più parti della città.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia e i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato in ospedale la persona rimasta ferita.