Cosenza, rubano il violino a un artista di strada e lui pensa di farla finita. La Mobile lo salva e gliene compra uno nuovo: “È scoppiato in lacrime”

Una storia di grande umanità che merita di essere raccontata. A parlarne, durante un approfondimento su Ten, l'agente Franco Adduca, reduce da un'esperienza di quelle destinate a restare per sempre impresse nella sua memoria. Lui, che di acqua sotto i ponti ne ha vista scorrere, ma per certi episodi non si è mai troppo esperti o abituati. Nei giorni scorsi, dopo una segnalazione notturna di un passante, la Mobile è stata avvertita della presenza di uomo che da tempo era penzoloni sul muretto del ponte di San Francesco, con il rischio di cascare nel vuoto da un momento all'altro. Una volta raggiunto dalla Volante, è stato lui stesso a spiegare il motivo scatenante: “Mi hanno rubato il violino, sono un artista di strada. Non voglio soldi, né mi va di fare la carità”. Dopo averlo persuaso, gli agenti hanno convinto l'uomo a mettere da parte qualsiasi proposito negativo. “Ci ha colpito la sua grandissima dignità: ha rifiutato anche i nostri soldi, voleva solo continuare a guadagnarsi da vivere come aveva sempre fatto. Anzi, il giorno dopo ci ha invitato a prendere un caffè. Da lì la scelta di organizzare una colletta istantanea: ci siamo presentati con un violino nuovo e lui è scoppiato in lacrime. Una bella storia”, ha affermato Adduca. Bellissima.