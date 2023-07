Scalea, 45enne in possesso di hashish e cocaina pronte per lo spaccio: è ai domiciliari

I carabinieri del Norm di Scalea hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 42enne, originario del napoletano ma domiciliato proprio a Scalea, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’arresto scaturisce da una mirata attività predisposta dagli uomini dell'Arma su tutto il territorio di competenza al fine di contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, notando il soggetto a bordo di un motorino, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno provveduto a perquisirlo e hanno rinvenuto sulla sua persona e sul mezzo 8 dosi di cocaina. Poi, estendendo i controlli anche all’abitazione del 42enne, hanno trovato cocaina e hashish, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e denaro contante, ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio.

Tutto il materiale scovato (in totale 70 grammi di cocaina e 350 grammi di hashish) è stato sequestrato, mentre l'uomo è stato posto ai domiciliari.