Fratricidio di Mongrassano, ridotta la pena a Giuseppe Marino. Ha più voltetravolto il fratello con l'auto

La corte di assise di Appello di Catanzaro ha inflitto 14 anni e 8 mesi di reclusione a Giuseppe Marino, il quarantacinquenne piccolo imprenditore di Mongrassano che due anni fa ha ammazzato il fratello, Pasquale, 52 anni. Un delitto feroce compiuto da Marino travolgendo il germano più volte con l'auto e maciullandone il corpo. All’imputato, difeso dagli avvocati Angelo Pugliese ed Emilio Lirangi, erano stati comminati 16 anni dal Gup di Cosenza in sede di rito abbreviato. In giudizio, la moglie e i congiunti della vittima si sono costituiti parte civile con gli avvocati Guido Siciliano e Mafalda Ferraro. Il risarcimento del danno sarà liquidato in separata sede civile.