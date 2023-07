Costringe a consegnargli 5.000 euro e l'auto per un debito di cocaina: 28enne arrestato a Cosenza

I Carabinieri della Stazione di Cosenza Centro, a seguito degli approfondimenti di indagine svolti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 28enne pregiudicato del posto, ritenuto responsabile dei delitti di estorsione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’arrestato, secondo l'accusa, ha costretto con violenza e minaccia un 33enne di Cosenza a consegnargli la somma di 5.000 euro e la propria autovettura a fronte di un debito pari a 20.000 euro contratto, sino al mese di aprile 2023, per l’acquisto, per uso personale, di cocaina. L’indagato si trova attualmente presso la casa circondariale di Cosenza a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.