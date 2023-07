Rende, boccone va di traverso: bambino salvato grazie a un dottore. Il papà: impariamo la manovra di Heimlich

Durante uno spettacolo di beneficenza al teatro Garden di Rende, che si è tenuto ieri 12 luglio 2023, un bambino di 8 anni ha rischiato di morire soffocato a causa di un pezzetto di wurstel di un hot-dog che stava mangiando e che gli è andato di traverso. Per fortuna un medico che si trovava in sala ha capito subito cosa stesse succedendo ed è intervenuto praticandogli la manovra di Heimlich, salvandogli la vita. Doveroso il grazie da parte dei genitori al medico che lavora all'ospedale di Paola e l'appello lanciato anche sui social: "Sento fortissimo - ha scritto il padre del bambino - il dovere di appellarmi a tutti i genitori: impariamo, tutti, la manovra che può salvare un figlio, e chiunque. Penso con angoscia se fossimo stati da soli a casa, o altrove. Oppure se il dottore non fosse stato lì per "caso". A settembre mi farò promotore di una campagna a tappeto nelle scuole".