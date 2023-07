Paura ad Amantea, grosso tir contro auto della Croce rossa: cinque feriti e danni ai due mezzi

Pomeriggio segnato da un grande spavento sul Tirreno cosentino. A Coreca, in zona Amantea, un grosso tir ha impattato frontalmente contro un'auto della Croce Rossa. Mezzi distrutti e feriti cinque passeggeri (della Croce Rossa). Sul posto ambulanza medicalizzata di Amantea, l'elisoccorso di Cirò Marina (con a bordo il dottor Andreacchi, infermiere Marino, tecnico Amoroso), i carabinieri, e i vigili del fuoco (distaccamento di Paola e Lamezia Terme). Per uno dei cinque (la donna) è stato necessario il trasporto in elisoccorso a Catanzaro, gli altri, dopo le cure del Suem sono stati trasferiti a Paola.