Tragedia a Castrovillari, sbanda con la moto: muore un ragazzo di 16 anni

Non ce l'ha fatta Giuseppe Pugliese, giovanissimo centauro (solo 16 anni) che stasera è rimasto coinvolto in un incidente mortale avvenuto in via del Cerviero. Il ragazzo, infatti, non ha superato le gravi lesioni subite nel contatto con un palo posto ai bordi della carreggiata. Vano è risultato il pronto soccorso portato da alcuni passati che, intorno alle 19.30, s'erano accorti della presenza del giovane ai bordi della carreggiata, tra l'erba, a pochi metri di distanza dal Tribunale di Viale Francesco Muraca. Il sedicenne, in un primo momento non cosciente, ha poi ripreso a rispondere nel momento in cui sono stati portati i primi soccorsi da parte dei sanitari del 118 dell'ospedale di Castrovillari. In pochi minuti è stato completamente imbracato, quindi sistemato con particolare attenzione nella barella utilizzata dall'eliambulanza di Cosenza. Al velivolo, ai piloti e ai medici sono bastati pochi minuti per riprendere il volo verso l'Annunziata di Cosenza. Un soccorso purtroppo risultato vano. Sul posto dell'incidente, oltre ai sanitari del 118, anche i militari della Compagnia di Castrovillari.

