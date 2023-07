Ennesimo incidente mortale sulla 106 e traffico bloccato. Pugliese: "Qualcuno si faccia un esame di coscienza"

“È davvero avvilente che nel 2023 la seconda più importante arteria viaria della Calabria sia praticamente bloccata per via dell’ennesimo tragico incidente stradale mortale a distanza di ore. Code lunghissime e disagi per cittadini e turisti. Ciò diventa ancora più vergognoso se consideriamo che una intera classe politica dirigente in Calabria ritiene il ponte sullo Stretto un’opera infrastrutturale prioritaria. Quanto accaduto oggi dovrebbe imporre come minimo un esame di coscienza ed una immediata revisione di una visione miope che non prevede al momento un ammodernamento della Statale 106 in Calabria” - è quanto ha affermato l’Ing. Fabio Pugliese, responsabile del Comitato Scientifico dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”.

