Una Jeep Renegade bianca ha avuto la peggio nel pomeriggio all’imbocco di Viale Cosmai, una delle arterie più trafficate di Cosenza. All’altezza della sopraelevata, quindi all’incrocio con Via Padre Giglio, un pino è crollato sull’autovettura schiacciandola sotto il peso del tronco. Non ci sono feriti per pura casualità.