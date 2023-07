Ancora incendi in Calabria. Poco fa a bordo strada sulla A2 è divampato un incendio che ha causato il blocco del traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Morano e Campotenese in provincia di Cosenza. Il blocco è stato tempestivamente rimosso e il traffico è ripreso a viaggiare in maniera regolare.

Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine che hanno provveduto tempestivamente a ripristinare il flusso normale del traffico.