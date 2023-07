Cassano Ionio, tamponamento tra tre tir: traffico bloccato in entrambe le direzioni sulla statale 534

A causa di un tamponamento avvenuto lungo la strada statale 534 "Di Cammarata e degli Stombi", il traffico è momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni, nel comune di Cassano all’Ionio in provincia di Cosenza. Lo rende noto l’Anas, sottolineando che il sinistro avvenuto in corrispondenza del km 20,400 ha coinvolto tre mezzi pesanti ed ha causato il ferimento di una persona.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.